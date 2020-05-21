Eczacıbaşı, Yeon Koung Kim ile yollarını ayırdı!

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Güney Koreli smaçör Yeon Koung Kim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya yıldızı kaptanımız Kim'le yollarımız ayrılıyor. Kişiliği ve oyunculuğuyla takımımıza kattıkları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında sağlık ve başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.Yeon Koung Kim, 2018-2019 sezonunda katıldığı Eczacıbaşı VitrA ile 2 kez Spor Toto Şampiyonlar Kupası, bir defa da AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğu elde etti.