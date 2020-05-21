Eczacıbaşı, Yeon Koung Kim ile yollarını ayırdı!

Eczacıbaşı VitrA'da Güney Koreli voleybolcu Yeon Koung Kim ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
Eczacıbaşı, Yeon Koung Kim ile yollarını ayırdı!
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21 Mayıs 2020 15:46
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Güney Koreli smaçör Yeon Koung Kim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya yıldızı kaptanımız Kim'le yollarımız ayrılıyor. Kişiliği ve oyunculuğuyla takımımıza kattıkları için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında sağlık ve başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yeon Koung Kim, 2018-2019 sezonunda katıldığı Eczacıbaşı VitrA ile 2 kez Spor Toto Şampiyonlar Kupası, bir defa da AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğu elde etti.

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