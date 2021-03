Eczacıbaşı VitrA'nın kardeş voleybolcuları Saliha ve Elif, kariyerlerine beraber devam etmek istiyor

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın kardeş sporcuları Saliha ve Elif Şahin, Türkiye'yi yurt dışında beraber temsil etmek istiyor.



Voleybola 2009 yılında Ankara'da Karayolları'nın altyapısında beraber başlayan kardeş sporcular, şimdiye kadar sadece 1 sezon ayrı kaldı.



Eczacıbaşı VitrA'ya 2018 yılında transfer olduktan sonra 1 yıl Karayolları'na kiralanan 23 yaşındaki Saliha, 2019-2020 sezonunda takıma katıldı. 21 yaşındaki kardeşi Elif ise bu sezonun başında takıma dahil oldu.



- Voleybola komşuları sayesinde başladılar



Saliha Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını söyledi.



Takımın yaşadığı sakatlıklardan yakınan Saliha, "Herkesin formunun yerinde olduğu dönemlerde iyi işler çıkardık. Takım olarak istediğimiz gibi gidiyordu. Tabii sonra sakatlarımız oldu, istemediğimiz mağlubiyetleri yaşadık. Takımımız koronavirüsten çok etkilendi." değerlendirmesinde bulundu.



Voleybola komşularının tavsiyesiyle başladıklarını belirten Saliha, "Alt komşumuz Karayolları'nda oynuyordu. Onlar sayesinde başladık. Bir gün mahallede oynarken 'Boyunuz çok uzun, siz de voleybol oynamak ister misiniz?' dediler. Bizde tamam başlayalım o zaman dedik. O günden beri hiç bırakmadan oynadık." ifadelerini kullandı.



İki kardeşin voleybolcu olmasının çevrede nasıl karşılandığı sorusunu cevaplayan Saliha, "Ailemiz ve diğer yakınlarımız ikimizin de voleybolcu olmasından gurur duyuyor. Ama buralara gelmemizde en çok etkisi olan ailemiz oldu. Onlar hiç pes etmediler. Hiç vazgeçmediler. Babam her gün hiç üşenmeden bizi antrenmanlara alıp bıraktı. Hiç gitmeyin bugün demedi." şeklinde konuştu.



- Saliha: "Elif'in sahada yapacağı her şeyi biliyorum"



Saliha ve Elif, beraber oynamalarının kendileri için mutluluk olduğunu dile getirdi.



Kardeşini çok iyi tanıdığını belirten Saliha, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Elif'in sahada yapacağı her şeyi biliyorum. Pası nereye atacağını ezberledim artık. Defansta yapabileceği, yapamayacağı şeyleri biliyorum. Onu çok iyi tanıyorum çünkü sadece burada beraber oynamadık biz. Uzun süredir birlikte oynuyoruz."



Elif ise kardeşiyle aynı takımda oynamayı, "Güzel bir şey ama bunu her zaman söylüyoruz, biz sahada kardeş değiliz. Saliha'yı sahada hiçbir zaman kardeşim gibi görmüyorum. Diğer takım arkadaşlarım gibi o da. Bunun dezavantajı yok bence. Saliha'yla oynamaktan çok keyif alıyorum." şeklinde değerlendirdi.



Saliha, galibiyet ve yenilgilerden sonra enerjilerinin çok farklı olduğunu ve bazen mağlubiyetlerin ardından odalarına çekilip kardeşiyle hiç konuşmadıklarını kaydetti.



"Kardeşinle birbirinizin performansını eleştiriyor musunuz?" sorusuna Saliha, "Takımda neyi daha iyi yapabilirdik, bu olsaydı keşke ya da enerjimiz mi düşük deriz, o günü değerlendiririz. Ya da o haftaki maça hazırlanış şeklimizi. Sen şunu yapsaydın daha iyi olurdu gibi değerlendirmemiz olmuyor, genel olarak değerlendiriyoruz." cevabını verirken Elif, "Birbirimizin performansını çok konuşmayız." dedi.



- Saliha: "Yurt dışına beraber gidip oynama hedefimiz var"



Eczacıbaşı VitrA'ya gelirken kardeşinden ilk defa ayrılmasının sorulması üzerine konuşan Saliha, "Sadece kardeşimle ayrı kalmak değil farklı bir şehre ilk defa yalnız bir şekilde gelmiştim. Çok korkuyordum gelmeden önce ama Eczacıbaşı Spor Kulübü bu konuda bana çok yardımcı oldu. Hiç kendimi yalnız hissettiğim bir zaman olmadı. Hep arkamda oldular. Burada çalışanlar, İsmet abi, Savaş abi beni kenara çekip babam gibi öğüt verirlerdi. Kimse yalnız hissettirmedi." şeklinde görüş belirtti.



Elif ise "Benim için çok bir şey değişmedi. Ailemleydim sonuçta. 1 yıl boyunca ayrı oynadık. Tabii yokluğunu hissediyorsunuz ama saha dışında çok değişiklik olmadı benim için. Bir tane daha ablamız var zaten yokluğunu hiç hissetmedim." ifadelerini kullandı.



Yurt dışında oynama hedeflerinin sorulması üzerine konuşan kardeşler, bunu da beraber gerçekleştirmek istediklerini söyledi.



Saliha, "Yurt dışına beraber gidip oynama hedefimiz var." ifadelerini kullanırken, Elif ise "Her yere beraber gitmek istiyoruz. Beraber görmek istiyoruz. Çünkü bu zamana kadar hep böyle oldu. Seviyoruz da böyle olmayı." diye konuştu.



Bir ablaları daha olduğunu diler getiren Saliha, onun da voleybolcu olmak istediğini ancak olamadığını anlattı.



- Elif: "Voleybolcu olmasaydım aşçı olurdum"



Şahin kardeşler, hayvanları çok sevdiklerini aktardı.



Hayvan sevgilerini anlatan Elif, "Hayvanları ileri düzey seviyoruz. 6 tane hayvanımız var. İlerleyen zamanlarda bunun ilerleyeceğini düşünüyorum. Zor tutuyoruz kendimizi, sokakta gördüğümüz bütün kedi ve köpekleri eve almak istiyoruz ama bir süreden sonra durdurmak lazım. Şu anda evde iki tane kedimiz var, baş belaları. Diğerleri Ankara'da." ifadelerini kullandı.



Saliha Şahin, hanginiz daha iyi yemek yapıyor sorusuna, "Daha iyi değil de Elif daha çok ilgili gibi görünüyor. Yemek yapmayı seviyor. Yapınca da cidden annem gibi yapıyor. Lezzetli yapar, salçasını acısını hak ederek koyar. Ben daha çok canım isterse yaparım. Ama Elif bir yemek yapıyor, bütün mutfakta bulaşık bırakıyor. Sonra toplamıyor bir de." yanıtını verdi.



Ablasına "Kesinlikle topluyorum." diye cevap veren Elif, şöyle konuştu:



"Saliha da yaparsa güzel yapıyor ama ben daha iyi yapıyorum. Cevap direkt ben. Mutfağa girmeyi çok seviyorum. Voleybolcu olmasaydım aşçı olurdum. O yüzden birazcık düşkünüm."