Eczacıbaşı VitrA'dan liglerinin tescil edilmesiyle ilgili açıklama

Eczacıbaşı Spor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle voleybolda liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi ve 2019-2020 sezonunun sona ermesiyle ilgili bir mesaj paylaştı.Kulübün, sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Eczacıbaşı VitrA'nın maçlarından görüntüler yer alırken, şu ifadeler kullanıldı:"Dostlarımız, sezonu bu şekilde sonlandırmak zorunda kalıyoruz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandık, Dünya İkincisi olarak gururlandık; Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanırken o heyecanı hep birlikte yaşadık. Daha da fazla birlikte olmak isterdik, maalesef olamadık. Ancak merak etmeyin, sağlıklı günlerde yeniden buluşacağız. O gün gelene kadar lütfen kendinize ve çevrenizdekilere iyi bakın. Bizleri sonuna kadar destekleyen büyük voleybol ailesine ve taraftar grubumuz Tigers'a sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki süreçle ilgili de bilgilendirme yapacağımızı belirtiriz."