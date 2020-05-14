Eczacıbaşı VitrA'da transfer

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, genç pasör Elif Şahin'i gelecek sezon için transfer etti.

Haber; AA
Eczacıbaşı VitrA'da transfer
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14 Mayıs 2020 18:29
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı VitrA, genç pasör Elif Şahin'i gelecek sezon için kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karayolları Spor Kulübü ile yaptığımız özel anlaşma doğrultusunda, Karayolları'nda oynayarak tecrübe kazanan Elif Şahin, yeni sezonda ilk defa formamızı terletecek. Genç ve yetenekli bir oyuncu olan Elif'in bizlerle güzel başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Karayolları altyapısından yetişen 19 yaşındaki Elif, genç takımı ile 2017-2018 sezonunda Türkiye ikinciliğini kazandı. Milli takımlarda alt yaş kategorilerinde forma giyen 1,90 metre boyuncaki pasör, 18 yaş altı kategorisinde dünya dördüncülüğü, 19 yaş altı kategorisindeyse Avrupa dördüncülüğü ve Balkan ikinciliği elde etti.

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