Eczacıbaşı VitrA'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif

Eczacıbaşı VitrA'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı VitrA'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif
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18 Şubat 2021 14:28
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan rutin Kovid-19 testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon sağlanarak oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.



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