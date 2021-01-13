Eczacıbaşı Vitra, Yeşilyurt'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı Vitra, Yeşilyurt'a set vermedi
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13 Ocak 2021 16:32
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Bihter Dumanoğlu, Zeynep Sude Demirel, Aybüke Çetinay) 

Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Şebnem Simge Aköz, Saliha Şahin, Mirkovic, Fatma Yıldırım)

Setler: 21-25, 15-25, 20-25

Süre: 81 dakika (27, 25, 29)

 



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