Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon kadrosunu tanıttı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu kadrosunu tanıttı.



Turuncu-beyazlı kulüp, yeni sezon kadrosunu tanıtmak için "Gençler Sunuyor" konseptinde bir video hazırladı.



Kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Küçük kardeşler ablalarının formalarını giyiyor. Yeni sezon kadromuzu, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün geleceği altyapı oyuncularımız açıklıyor. Başrol: Eczacıbaşı VitrA'nın geleceği, Yönetmen: Marco Motta. Karşınızda, yeni sezon kadromuz." ifadelerine yer verildi.



Marco Aurelio Motta'nın başantrenörlüğünü yaptığı Eczacıbaşı VitrA'nın 2020-2021 sezonu kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:



Melisa Memiş, Simge Aköz, Tijana Boskovic, Beyza Arıcı, Merve Atlıer, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Jordan Thompson, Chiaka Ogbogu, Elif Şahin, Saliha Şahin, Sladjana Mirkovic, Melis Durul, Fatma Yıldırım.



