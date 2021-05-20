Eczacıbaşı VitrA, Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncusu Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi.



Kulüp yönetim kurulu üyesi Sacit Basmacı, yaptığı açıklamada, Yasemin'in altyapıdan yetiştiğini belirterek, "Kulübümüzün altyapıya verdiği destek ile daha nice voleybolcular yetiştirmeyi planlıyoruz. Yasemin'le uzun yıllar beraber olmak ve yeni başarılar kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Dört sene önce A takıma yükselen Yasemin de sekiz yıldır turuncu-beyazlı formayı gururla giydiğini kaydederek, "Ailem gibi gördüğüm ve gelişmemde çok büyük etkisi olan Eczacıbaşı Spor Kulübünün formasını önümüzdeki sezonlarda da giymeye devam edeceğim için çok mutluyum. Kişisel gelişimime devam etmek ve takımıma verebileceğim en büyük katkıyı vermek hedefim. Sağlıklı ve başarı dolu sezonlar olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.



Yasemin, geçen sezon takımıyla AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.



