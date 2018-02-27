Eczacıbaşı VitrA yarı final için sahaya çıkıyor

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Avrupa Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçındaÇarşamba günü Rusya'nın Yenisei ekibi ile karşılaşacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Deplasmandaki maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarınki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Deplasmandaki maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarınki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.