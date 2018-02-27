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Eczacıbaşı VitrA yarı final için sahaya çıkıyor

Turuncu-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Çarşamba günü Rusya'nın Yenisei ekibini konuk edecek

Kaynak: AA
Eczacıbaşı VitrA yarı final için sahaya çıkıyor
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27 Şubat 2018 12:00
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Avrupa Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçındaÇarşamba günü Rusya'nın Yenisei ekibi ile karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Deplasmandaki maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarınki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

 
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