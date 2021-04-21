Eczacıbaşı VitrA, teknik ekipten Marco Aurelio Motta ve Alper Erdoğuş ile vedalaştı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, sözleşmesi sona eren başantrenör Marco Aurelio Motta ve yardımcı antrenör Alper Erdoğuş ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Faruk Eczacıbaşı'nın tecrübeli antrenörlerle veda yemeğinde bir araya geldiği belirtilerek "Hocalarımız Marco ve Alper ile birçok maça çıktık, şampiyonalarda yarıştık ve kupalar kazandık. Her zaman ailemizin bir parçası olan başarılı antrenörlerimize kulübümüze verdikleri emekler için çok teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.



Brezilyalı Motta, 2017-2018 sezonunda ikinci kez başına geçtiği Eczacıbaşı VitrA'da 2018 CEV Kupası, 2019 AXA Sigorta Kupa Voley ile 2018, 2019 ve 2020'de Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu kazanmış, aynı zamanda FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda birer ikincilik (2019) ve üçüncülük (2018) elde etmişti. Alper Erdoğuş ise 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı VitrA'nın teknik ekibine dahil olmuştu.



