Eczacıbaşı VitrA Rusya'da Dinamo Moskova'yı yıktı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap son maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı VitrA Rusya'da Dinamo Moskova'yı yıktı
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04 Şubat 2021 19:45
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap son maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu'nda oynandı.

Eczacıbaşı VitrA, 25-16, 19-25, 25-14 ve 25-18'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.

Çeyrek finale yükselmeyi önceki maçta garantileyen Eczacıbaşı VitrA, grupta oynadığı 6. mücadeleyi de kazandı.



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