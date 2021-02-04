Eczacıbaşı VitrA Rusya'da Dinamo Moskova'yı yıktı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap son maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.
Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu'nda oynandı.
Eczacıbaşı VitrA, 25-16, 19-25, 25-14 ve 25-18'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.
Çeyrek finale yükselmeyi önceki maçta garantileyen Eczacıbaşı VitrA, grupta oynadığı 6. mücadeleyi de kazandı.
Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu'nda oynandı.
Eczacıbaşı VitrA, 25-16, 19-25, 25-14 ve 25-18'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.
Çeyrek finale yükselmeyi önceki maçta garantileyen Eczacıbaşı VitrA, grupta oynadığı 6. mücadeleyi de kazandı.