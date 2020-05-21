Eczacıbaşı VitrA, Melisa Memiş'i kadrosuna kattı

Eczacıbaşı VitrA, 22 yaşındaki oyuncu Melisa Memiş'i renklerine bağladı.

Haber; AA
Eczacıbaşı VitrA, Melisa Memiş'i kadrosuna kattı
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21 Mayıs 2020 19:17
Eczacıbaşı VitrA, 22 yaşındaki oyuncu Melisa Memiş ile anlaştıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım ve lig tecrübesi olan genç liberoyu daha da geliştireceğimize inanıyoruz." denildi.

Libero pozisyonunda oynayan Melisa Memiş, eski takımlarından Alba Blaj ile 2018 Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya elde ederken, milli takımla 2016 U20 Dünya Şampiyonası ve 2018 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

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