Eczacıbaşı VitrA, Krsmanovic'i kadrosuna kattı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Sırp orta oyuncu Natasa Krsmanovic'i kadrosuna kattı.Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Krsmanovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.Daha önce Galatasaray ve Seramiksan'da forma giyen Sırp voleybolcu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı VitrA Menajeri Nalan Ural, "Takımımızda yaşadığımız talihsiz sakatlık ve hastalıklar nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'nde bizi desteklemesi amacıyla tecrübeli Sırp oyuncu Natasa Krsmanovic ile anlaştık." ifadelerini kullandı.