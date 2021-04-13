Eczacıbaşı VitrA ile THY, üçüncülük için

Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları, çarşamba günü ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı VitrA ile THY, üçüncülük için
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13 Nisan 2021 12:24
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisinde Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları, çarşamba günü ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Seride 1-0 önde olan Türk Hava Yolları, yarın kazanması halinde sezonu 3. sırada tamamlayacak. Eczacıbaşı VitrA'nın galip gelmesi durumunda ise serinin 3. ve son maçı, 19 Nisan Pazartesi günü aynı salonda oynanacak.

Seriyi kazanan ve sezonu 3. sırada bitiren takım, 2021-2022 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak. Dördüncü basamakta yer alan ekip ise gelecek sezon CEV Kupası'nda mücadele edecek.

 


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