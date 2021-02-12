Eczacıbaşı VitrA, Hande Baladın ile imzaladı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen milli oyuncu Hande Baladın ile sözleşme yeniledi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki smaçör, takım menajeri Nalan Ural'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmesini uzattı.



Anlaşmayla ilgili açıklamada bulunan Nalan Ural, Hande'nin kulübün altyapısından yetişen en değerli oyunculardan biri olduğunu belirterek, "Aynı zamanda milli takımımızın da baş smaçörü. Onunla sözleşme yenilediğimiz için mutluyuz. Geçmiş jenerasyonlardaki ablaları gibi kulübümüzün uzun zamandır bir parçası olan Hande, şu anda bizimle on birinci senesini yaşıyor. İnanıyorum ki daha birçok sene birlikte nice başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.



