Eczacıbaşı VitrA, Gibbemeyer ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen ABD'li oyuncu Lauren Gibbemeyer ile yollarını ayırdı.Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Son iki sezonda takımımıza, profesyonelliğiyle önemli katkıda bulunan Gibbemeyer'e bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." denildi.