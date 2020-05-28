Eczacıbaşı VitrA, Gibbemeyer ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen ABD'li oyuncu Lauren Gibbemeyer ile yollarını ayırdı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Son iki sezonda takımımıza, profesyonelliğiyle önemli katkıda bulunan Gibbemeyer'e bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." denildi.
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Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Son iki sezonda takımımıza, profesyonelliğiyle önemli katkıda bulunan Gibbemeyer'e bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." denildi.
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