Eczacıbaşı VitrA, Gibbemeyer ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, ABD'li oyuncu Lauren Gibbemeyer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA
Eczacıbaşı VitrA, Gibbemeyer ile yollarını ayırdı
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28 Mayıs 2020 17:50
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen ABD'li oyuncu Lauren Gibbemeyer ile yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Son iki sezonda takımımıza, profesyonelliğiyle önemli katkıda bulunan Gibbemeyer'e bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." denildi.

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