Eczacıbaşı VitrA dörtlü finalde!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.
Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal
Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Yasemin Güveli)
Türk Hava Yolları: Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Santana, Aslı Kalaç (Merve Dalbeler, Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Polen Ünver, Özge Nur Çetiner)
Setler: 23-25, 25-18, 25-15, 23-25, 16-14
Süre: 138 dakika (31, 27, 26, 32, 22)
Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal
Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım, Mirkovic, Yasemin Güveli)
Türk Hava Yolları: Carlini, Lynn, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Santana, Aslı Kalaç (Merve Dalbeler, Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Polen Ünver, Özge Nur Çetiner)
Setler: 23-25, 25-18, 25-15, 23-25, 16-14
Süre: 138 dakika (31, 27, 26, 32, 22)