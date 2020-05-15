Eczacıbaşı VitrA, ABD'li oyuncu Jordan Thompson'u transfer etti

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li Jordan Thompson'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
Eczacıbaşı VitrA, ABD'li oyuncu Jordan Thompson'u transfer etti
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15 Mayıs 2020 17:06
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li Jordan Thompson'ı renklerine bağladı.

Eczacıbaşı Kulübünden yapılan açıklamada, ABD Milli Takımı'nın 23 yaşındaki oyuncusu Thompson ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Amerika Kolej Ligi yıllarını Cincinnati Üniversitesi'nde geçirdikten sonra geçen sezon Fenerbahçe Opet'te oynayan 1,93 metre boyundaki oyuncu, 2019 yılında ABD Milli Takım formasıyla FIVB Milletler Ligi sevinci yaşadı.

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