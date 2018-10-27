Eczacıbaşı: 'Türkiye ve Avrupa'da iddialıyız'

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, 2018-2019 sezon açılışını gerçekleştirdi.
Kanyon Alışveriş Merkez'inde gerçekleştirilen etkinlik öncesi, kulübün buradaki ofisinde sezon açılışı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yöneticiler, menajer Nalan Ural, antrenör Marco Aurelio Motta ve oyuncular katıldı.
Faruk Eczabaşı, burada yaptığı konuşmada, ligde 52. sezona başlayacaklarını aktararak, "Toplam Eczacıbaşı VitrA'nın tüm organizasyonlarda toplamda 52 şampiyonluk yaşadı. Bu kupaların hepsi alın teri ve emek verilerek alındı. Bu sene bizim içimizi ısındıran ve sevindiren bir ödül aldık. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen Kadın ve Spor Dünya Ödülü'nü aldık. Kendimizi anlatabildiğimizi hissettik. Kadınlarımızın neler yapabildiğini dünyaya gösterdik, bunun için çok gururlandık. Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçıyla başlıyoruz ve kazanmayı hedefliyoruz. Türkiye Ligi'ni de kazanmayı hedefliyoruz. Avrupa'da organizasyonlarda da iddialıyız. Bizi çok mutlu eden transferler yaptık. Altyapımızı da bu sene daha fazla güçlendirmek istiyoruz. Yeni bölgelerde voleybol okullarını hayatı geçirdik. Gençlerimize, çocuklarımıza voleybolu sevdirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Menajer Nalan Ural, yetenekli ve iyi bir takıma sahip olduklarını vurguladı.
Antrenör Marco Aurelio Motta ise geçen sezon son sayıya kadar mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Geçen sene yaptığımız işten son derece gururluyuz. Yeni sezonda takımızın daha iyi performans verebilmesi için çalıştık. Pek çok oyuncumuz Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda oynadı ve hazır bir şekilde geri döndüler. Bazı genç oyuncularımızı tecrübe kazanmaları için başka takımlara kiraladık. Bu sezona baktığımızda performansımız artacak. Geçen sezondan takımda kalan oyuncularımızın nasıl geliştiğini herkes görecek."
Eczacıbaşı VitrA oyuncuları, basın toplantısının ardından alışveriş merkezindeki etkinliğe katıldı.
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Kanyon Alışveriş Merkez'inde gerçekleştirilen etkinlik öncesi, kulübün buradaki ofisinde sezon açılışı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yöneticiler, menajer Nalan Ural, antrenör Marco Aurelio Motta ve oyuncular katıldı.
Faruk Eczabaşı, burada yaptığı konuşmada, ligde 52. sezona başlayacaklarını aktararak, "Toplam Eczacıbaşı VitrA'nın tüm organizasyonlarda toplamda 52 şampiyonluk yaşadı. Bu kupaların hepsi alın teri ve emek verilerek alındı. Bu sene bizim içimizi ısındıran ve sevindiren bir ödül aldık. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen Kadın ve Spor Dünya Ödülü'nü aldık. Kendimizi anlatabildiğimizi hissettik. Kadınlarımızın neler yapabildiğini dünyaya gösterdik, bunun için çok gururlandık. Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçıyla başlıyoruz ve kazanmayı hedefliyoruz. Türkiye Ligi'ni de kazanmayı hedefliyoruz. Avrupa'da organizasyonlarda da iddialıyız. Bizi çok mutlu eden transferler yaptık. Altyapımızı da bu sene daha fazla güçlendirmek istiyoruz. Yeni bölgelerde voleybol okullarını hayatı geçirdik. Gençlerimize, çocuklarımıza voleybolu sevdirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Menajer Nalan Ural, yetenekli ve iyi bir takıma sahip olduklarını vurguladı.
Antrenör Marco Aurelio Motta ise geçen sezon son sayıya kadar mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Geçen sene yaptığımız işten son derece gururluyuz. Yeni sezonda takımızın daha iyi performans verebilmesi için çalıştık. Pek çok oyuncumuz Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda oynadı ve hazır bir şekilde geri döndüler. Bazı genç oyuncularımızı tecrübe kazanmaları için başka takımlara kiraladık. Bu sezona baktığımızda performansımız artacak. Geçen sezondan takımda kalan oyuncularımızın nasıl geliştiğini herkes görecek."
Eczacıbaşı VitrA oyuncuları, basın toplantısının ardından alışveriş merkezindeki etkinliğe katıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın