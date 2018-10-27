Eczacıbaşı: 'Türkiye ve Avrupa'da iddialıyız'

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, 2018-2019 sezon açılışını gerçekleştirdi.Kanyon Alışveriş Merkez'inde gerçekleştirilen etkinlik öncesi, kulübün buradaki ofisinde sezon açılışı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yöneticiler, menajer Nalan Ural, antrenör Marco Aurelio Motta ve oyuncular katıldı.Faruk Eczabaşı, burada yaptığı konuşmada, ligde 52. sezona başlayacaklarını aktararak, "Toplam Eczacıbaşı VitrA'nın tüm organizasyonlarda toplamda 52 şampiyonluk yaşadı. Bu kupaların hepsi alın teri ve emek verilerek alındı. Bu sene bizim içimizi ısındıran ve sevindiren bir ödül aldık. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen Kadın ve Spor Dünya Ödülü'nü aldık. Kendimizi anlatabildiğimizi hissettik. Kadınlarımızın neler yapabildiğini dünyaya gösterdik, bunun için çok gururlandık. Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçıyla başlıyoruz ve kazanmayı hedefliyoruz.Bizi çok mutlu eden transferler yaptık. Altyapımızı da bu sene daha fazla güçlendirmek istiyoruz. Yeni bölgelerde voleybol okullarını hayatı geçirdik. Gençlerimize, çocuklarımıza voleybolu sevdirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.Menajer Nalan Ural, yetenekli ve iyi bir takıma sahip olduklarını vurguladı.Antrenör Marco Aurelio Motta ise geçen sezon son sayıya kadar mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:Eczacıbaşı VitrA oyuncuları, basın toplantısının ardından alışveriş merkezindeki etkinliğe katıldı.