Eczacıbaşı Spor Kulübünde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Eczacıbaşı Spor Kulübünde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Eczacıbaşı Spor Kulübünde Kovid-19 testleri negatif çıktı
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10 Haziran 2020 17:31
Eczacıbaşı Spor Kulübünde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı ile altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kulübün Kovid-19 ile mücadele kapsamında önlemlerini titizlikle devam ettireceği aktarıldı.

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