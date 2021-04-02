Eczacıbaşı Spor Kulübü Müdürü Cemal Erksun, ACPV başkanlığına seçildi

Eczacıbaşı Spor Kulübü Müdürü Cemal Erksun, Avrupa Profesyonel Voleybol Kulüpleri Birliğinin (ACPV) başkanlığını Stav Jacobi'den devraldı.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı Spor Kulübü Müdürü Cemal Erksun, ACPV başkanlığına seçildi
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02 Nisan 2021 14:00
Eczacıbaşı Spor Kulübü Müdürü Cemal Erksun, Avrupa Profesyonel Voleybol Kulüpleri Birliğinin (ACPV) başkanlığına seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, birliğin İstanbul'da gerçekleştirilen genel kurulunda başkanlığa seçilen Cemal Erksun, görevi Stav Jacobi'den devraldı.

Cemal Erksun, ACPV başkanlığına seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "ACPV olarak olağan genel kurulumuzu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yeni dönem yönetim kurulumuzu seçtik. Ben de yeni dönemde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacağım. Avrupa'daki kulüpleri tek bir çatı altında toplamaya yönelik çalışmalarımıza kararlı bir şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



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