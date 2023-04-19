Eczacıbaşı Sigorta Shop'u 3-2'yle geçti

Eczacıbaşı, sahasında konuk ettiği Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Sigorta Shop'u 3-2'yle geçti
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19 Nisan 2023 21:37
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Saliha Şahin, Büşra Arıcı, Boskovic, Yaprak Erkek, Heyrman (Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Yasemin Güveli, Fabris, Hande Baladın, Jack-Kisal, Voronkova, Simge Aköz)

Sigorta Shop: Ezgi Akyaldız, Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Payne (Elif Mızrakçı, Ayça İsmailçebioğlu, Hande Naz Şimşek, Pelin Eroktay)

Setler: 22-25, 25-17, 22-25, 25-14, 15-7

Süre: 120 dakika (29, 25, 28, 22, 16)

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