Eczacıbaşı Sigorta Shop'u 3-2'yle geçti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Saliha Şahin, Büşra Arıcı, Boskovic, Yaprak Erkek, Heyrman (Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Yasemin Güveli, Fabris, Hande Baladın, Jack-Kisal, Voronkova, Simge Aköz)
Sigorta Shop: Ezgi Akyaldız, Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Payne (Elif Mızrakçı, Ayça İsmailçebioğlu, Hande Naz Şimşek, Pelin Eroktay)
Setler: 22-25, 25-17, 22-25, 25-14, 15-7
Süre: 120 dakika (29, 25, 28, 22, 16)
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Saliha Şahin, Büşra Arıcı, Boskovic, Yaprak Erkek, Heyrman (Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Yasemin Güveli, Fabris, Hande Baladın, Jack-Kisal, Voronkova, Simge Aköz)
Sigorta Shop: Ezgi Akyaldız, Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Payne (Elif Mızrakçı, Ayça İsmailçebioğlu, Hande Naz Şimşek, Pelin Eroktay)
Setler: 22-25, 25-17, 22-25, 25-14, 15-7
Süre: 120 dakika (29, 25, 28, 22, 16)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ