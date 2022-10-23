Eczacıbaşı, Sigorta Shop'a set vermedi!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Eczacıbaşı Dynavit, Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Engin Duman
Sigorta Shop: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnekova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Gözdenur Turan, Ezgi Akyaldız, Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Fabris, Hande Baladın, Jack (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Saliha Şahin, Defne Başyolcu)
Setler: 25-27, 13-25, 19-25
Süre: 82 dakika (31, 23, 28)
Salon: Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Engin Duman
Sigorta Shop: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnekova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Gözdenur Turan, Ezgi Akyaldız, Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Fabris, Hande Baladın, Jack (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Saliha Şahin, Defne Başyolcu)
Setler: 25-27, 13-25, 19-25
Süre: 82 dakika (31, 23, 28)
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