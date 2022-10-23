Eczacıbaşı, Sigorta Shop'a set vermedi!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Eczacıbaşı Dynavit, Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, Sigorta Shop'a set vermedi!
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23 Ekim 2022 00:57
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Eczacıbaşı Dynavit, Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Engin Duman

Sigorta Shop: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnekova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Gözdenur Turan, Ezgi Akyaldız, Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Fabris, Hande Baladın, Jack (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Saliha Şahin, Defne Başyolcu)

Setler: 25-27, 13-25, 19-25

Süre: 82 dakika (31, 23, 28)

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