Eczacıbaşı set vermeden kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley maçında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı set vermeden kazandı
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21 Ekim 2022 21:08
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

Salon: Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Ayşim Koşar

Eczacıbaşı Dynavit: Yasemin Güveli, Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Fabris, Yaprak Erkek (Şebnem Simge Aköz, Aybüke Özel, Saliha Şahin, Defne Başyolcu, Jack)

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti (Alara Altundağ, Pınar Atasever, Burcu Yönder, Ceren Baysal)

Setler: 25-22, 25-15, 25-23

Süre: 87 dakika (28, 29, 30)

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