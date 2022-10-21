Eczacıbaşı set vermeden kazandı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.
Salon: Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Ayşim Koşar
Eczacıbaşı Dynavit: Yasemin Güveli, Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Fabris, Yaprak Erkek (Şebnem Simge Aköz, Aybüke Özel, Saliha Şahin, Defne Başyolcu, Jack)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti (Alara Altundağ, Pınar Atasever, Burcu Yönder, Ceren Baysal)
Setler: 25-22, 25-15, 25-23
Süre: 87 dakika (28, 29, 30)
Salon: Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Ayşim Koşar
Eczacıbaşı Dynavit: Yasemin Güveli, Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Fabris, Yaprak Erkek (Şebnem Simge Aköz, Aybüke Özel, Saliha Şahin, Defne Başyolcu, Jack)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti (Alara Altundağ, Pınar Atasever, Burcu Yönder, Ceren Baysal)
Setler: 25-22, 25-15, 25-23
Süre: 87 dakika (28, 29, 30)
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