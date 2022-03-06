Eczacıbaşı, set vermeden kazandı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin, Selin Arifoğlu (Zeynep Palabıyık, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)
Yeşilyurt: Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Weltman (Duru Aksu, Nilsu Sen)
Setler: 25-19, 25-20, 25-22
Süre: 80 dakika (26, 25, 29)
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin, Selin Arifoğlu (Zeynep Palabıyık, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)
Yeşilyurt: Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Weltman (Duru Aksu, Nilsu Sen)
Setler: 25-19, 25-20, 25-22
Süre: 80 dakika (26, 25, 29)