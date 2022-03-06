Eczacıbaşı, set vermeden kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nde Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı, set vermeden kazandı
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06 Mart 2022 15:39
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin, Selin Arifoğlu (Zeynep Palabıyık, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)

Yeşilyurt: Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Weltman (Duru Aksu, Nilsu Sen)

Setler: 25-19, 25-20, 25-22

Süre: 80 dakika (26, 25, 29)

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