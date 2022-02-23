Eczacıbaşı, Romanya'dan avantajla dönüyor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda deplasmanda CSM Volei Alba'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı, Romanya'dan avantajla dönüyor
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23 Şubat 2022 22:17
Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımı 3-0 yendi.

Targu Mureş şehrindeki Sporturilor Spor Salonu'ndaki karşılaşmada setleri 21-25, 22-25, 19-25 alan Eczacıbaşı Dynavit, İstanbul'daki ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Maçın rövanşı, 1 Mart'ta İstanbul'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

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