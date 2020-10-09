Eczacıbaşı, rakibi Karayolları'nı 3-1'le geçti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Karayoları'nı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Eczacıbaşı, rakibi Karayolları'nı 3-1'le geçti
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09 Ekim 2020 18:32
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Karayoları'nı 3-1 mağlup etti.
 Salon: Eczacıbaşı 

Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Thompson, Mirkovic)

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Abbott, Selis Selvi, Kübra Kegan)

Setler: 25-18, 21-25, 26-24, 25-10

Süre: 102 dakika (25, 26, 30, 21) 



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