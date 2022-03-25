Eczacıbaşı'nın yıldızları şampiyonluğu yorumladı

Beyza Arıcı: "Şampiyonluğun arkasında çok fazla emek ve yoğun mesai var"

CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp pasör çaprazı, çok güçlü takımlara karşı mücadele ettiklerini ve 2018'den sonra kupayı tekrar kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Eczacıbaşı Spor Salonu'nda açıklamada bulunan Boskovic,ifadelerini kullandı.Kupada en zorlandıkları maçın final rövanşı olduğunu kaydeden Sırp oyuncu,yorumunu yaptı.Eczacıbaşı'nın bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğuna inandığını aktaran Boskovic,değerlendirmesinde bulundu.Lig ve Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk hedeflediklerini vurgulayan 25 yaşındaki voleybolcu,şeklinde konuştu.Milli voleybolcu Beyza Arıcı, tüm ekibi şampiyonluktan dolayı kutlayarak,diye konuştu.En zorlandıkları maçları final serisinde oynadıklarını belirten Beyza,şeklinde görüş belirtti.Lig ve kupa maçlarına odaklandıklarını ve gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini kaydeden Beyza Arıcı,diyerek sözlerini tamamladı.