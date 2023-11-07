Eczacıbaşı'nın konuğu Vasas Obuda

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında çarşamba günü Macaristan'ın Vasas Obuda ekibiyle karşılaşacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı Sırp Mirko Jankovic ile Polonyalı Wojciech Maroszek hakem ikilisi yönetecek.
64'üncü sezonu başlayan organizasyonda İstanbul ekibi 2015 yılında şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı Sırp Mirko Jankovic ile Polonyalı Wojciech Maroszek hakem ikilisi yönetecek.
64'üncü sezonu başlayan organizasyonda İstanbul ekibi 2015 yılında şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.