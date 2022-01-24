Eczacıbaşı'nın CEV Kupası rakibi Uralochka-NMTK

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda Uralochka-NMTK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı'nın CEV Kupası rakibi Uralochka-NMTK
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24 Ocak 2022 16:13
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Salı günü Rusya temsilcisi Uralochka-NMTK ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Yunanistan'dan Theodora Kyriopoulou ile Azerbaycan'dan Eldar Aliyev hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Ocak Çarşamba günü aynı saatte ve aynı salonda oynanacak. İki maç sonunda tur atlayacak takım, adını yarı finale yazdıracak.

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