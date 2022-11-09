Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor'u eli boş gönderdi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Recep Karakoç
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Saliha Şahin, Heyrman, Fabris, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Dilay Özdemir, Yasemin Güveli, Beyza Arıcı, Voronkova, Defne Başyolcu)
Nilüfer Belediyespor: Hümay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Milanova, Cansu Bir)
Setler: 25-22, 25-21, 26-24
Süre: 87 dakika (26, 28, 33)
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Recep Karakoç
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Saliha Şahin, Heyrman, Fabris, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Dilay Özdemir, Yasemin Güveli, Beyza Arıcı, Voronkova, Defne Başyolcu)
Nilüfer Belediyespor: Hümay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Milanova, Cansu Bir)
Setler: 25-22, 25-21, 26-24
Süre: 87 dakika (26, 28, 33)
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