Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor'u eli boş gönderdi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor'u eli boş gönderdi!
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09 Kasım 2022 20:46
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Recep Karakoç

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Saliha Şahin, Heyrman, Fabris, Yaprak Erkek, Jack-Kısal (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Dilay Özdemir, Yasemin Güveli, Beyza Arıcı, Voronkova, Defne Başyolcu)

Nilüfer Belediyespor: Hümay Fırıncıoğlu, İlayda Uçak, Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Milanova, Cansu Bir)

Setler: 25-22, 25-21, 26-24

Süre: 87 dakika (26, 28, 33)

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