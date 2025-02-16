Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor karşısında hata yapmadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti. Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Selçuk Görmen, Ebru Kaya
Eczacıbaşı Dynavit : Hande Baladın, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Plummer, Beyza Arıcı, Boskovic (Aybüke Özel, Gray, Nicoletti)
Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Ezgi Uludağ, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Firdevs Kiremitçi, Melisa Bükmen, Gizem Türegün)
Setler: 25-16, 25-15, 25-18
Süre: 79 dakika (25, 26, 28)
Hakemler: Selçuk Görmen, Ebru Kaya
Eczacıbaşı Dynavit : Hande Baladın, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Plummer, Beyza Arıcı, Boskovic (Aybüke Özel, Gray, Nicoletti)
Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Ezgi Uludağ, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Firdevs Kiremitçi, Melisa Bükmen, Gizem Türegün)
Setler: 25-16, 25-15, 25-18
Süre: 79 dakika (25, 26, 28)