Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor karşısında hata yapmadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor karşısında hata yapmadı
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16 Şubat 2025 21:01
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.  Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Selçuk Görmen, Ebru Kaya

Eczacıbaşı Dynavit : Hande Baladın, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Plummer, Beyza Arıcı, Boskovic (Aybüke Özel, Gray, Nicoletti)

Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Ezgi Uludağ, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Firdevs Kiremitçi, Melisa Bükmen, Gizem Türegün)

Setler: 25-16, 25-15, 25-18

Süre: 79 dakika (25, 26, 28)

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