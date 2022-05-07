Eczacıbaşı, Merve Atlıer'i Kuzeyboru'ya kiraladı

Eczacıbaşı Dynavit, altyapısından yetişen 22 yaşındaki Merve Atlıer'i Kuzayboru'ya kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eczacıbaşı, Merve Atlıer'i Kuzeyboru'ya kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2022 16:45
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen 22 yaşındaki Merve Atlıer'i gelecek sezon için Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'ya kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Merve altyapımızdan yetişmiş çok değerli oyuncularımızdan biri. Merve'nin maç tecrübesini artırmak amacıyla bu transferi gerçekleştirdik. Birlikte çalıştığımız süre için teşekkür ediyor, oyuncumuza iyi bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ