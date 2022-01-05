Eczacıbaşı, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e kaldı!

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Eczacıbaşı Dynavit, PTT ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Mc Kenzie, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)
PTT: Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Merve Tanyel (Simay Kurt, Rousseaux, Çağla Erdem, Ceren Domaç, Semra Özer)
Setler: 25-21, 25-22, 25-17
Süre: 96 dakika (35, 32, 29)
Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Mc Kenzie, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)
PTT: Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Merve Tanyel (Simay Kurt, Rousseaux, Çağla Erdem, Ceren Domaç, Semra Özer)
Setler: 25-21, 25-22, 25-17
Süre: 96 dakika (35, 32, 29)