Eczacıbaşı, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e kaldı!

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde PTT'yi 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit, Dörtlü Final'e kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e kaldı!
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05 Ocak 2022 17:29
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Eczacıbaşı Dynavit, PTT ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Mc Kenzie, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)

PTT: Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Merve Tanyel (Simay Kurt, Rousseaux, Çağla Erdem, Ceren Domaç, Semra Özer)

Setler: 25-21, 25-22, 25-17

Süre: 96 dakika (35, 32, 29)


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