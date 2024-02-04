Eczacıbaşı, Karayolları'nı rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı, Karayolları'nı rahat geçti
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04 Şubat 2024 16:17
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Yasemin Yıldırım)

Karayolları: Strunjak, Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun (Alara Altundağ, Selin Nevruz, Elif Boran, Leban, Buse Özden, Sıla Saraçbaş)

Setler: 25-22, 25-11, 25-17

Süre: 72 dakika (28, 21, 23)

 

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