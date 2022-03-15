Eczacıbaşı, ilk maçta avantajı yakaladı!

Eczacıbaşı Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, ilk maçta avantajı yakaladı!
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15 Mart 2022 21:07
Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.

Kupada şampiyonun belli olacağı rövanş müsabakası, 22 Mart Salı günü Almanya'nın Stuttgart kentinde oynanacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin)

Allianz MTV Stuttgart: Van de Vyver, Segura Palleres, Timmerman, Ceasar, Lee, Lohuis (Koskelo, Nowicka, Berger, Todorova, Jasper)

Setler: 25-19, 22-25, 25-20, 25-17

Süre: 101 dakika (23, 26, 28, 24)

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