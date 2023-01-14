Eczacıbaşı galibiyetten mutlu; 'Oyunu domine ettik'

Voleybol Misli.com Sultarlar Ligi'nin 14. haftasındaki derbi karşılaşmasında ağırladığı Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit'in başantrenörü Ferhat Akbaş, müsabakanın kendi kontrollerinde geçtiğini söyledi.



Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından AA muhabirine konuşan Ferhat Akbaş, çok iyi bir maç çıkardıklarını belirtti.



Oyunu baştan sona kendi kontrollerinde tuttuklarını dile getiren Akbaş, "Bugün oyunu domine ettik. Bizim için çok önemliydi. Çünkü hafta içinde Şampiyonlar Ligi galibiyeti olmasına rağmen çok iyi oynamamıştık. Bu maçta çok iyi oynadık. Önümüzde çok uzun ve zorlu bir süreç var. Böyle bir oyunla, önemli dersler çıkararak iyi bir hafta geçirmek ve galip gelmek bizim için çok değerliydi. Çok mutluyuz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Takımın oynarken eğlendiğine dikkati çeken Ferhat Akbaş, "Bizim genel olarak takımımız oyunda eğlendikçe ve konsantre oldukça iyi oynayan bir takım. Bunun hakkında çok konuştuk takımca. O yüzden iyi bir galibiyet aldık. Takıma teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



Aköz: "Namağlup devam ettiğimiz için mutluyuz"



Fenerbahçe Opet galibiyetini değerlendiren Eczacıbaşı Dynavit'in milli oyuncusu Simge Aköz, bu sezon sarı-lacivertli ekibe karşı 2. kez 3-0 kazandıklarını belirtti.



"Kazanmak çok mutluluk verici." diyen Aköz, "Çok kuvvetli bir ekip ve ezeli rakibiz. Bugün inanılmaz güzel bir oyun vardı. Çok zorlu bir tempodayız. İnişlerimiz çıkışlarımız oluyor. Şampiyonalar Ligi, Türkiye Ligi derken bazen zorlanıyoruz. Bugün o yorgunluğa ve tempoya rağmen çok iyi bir oyun vardı. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Namağlup devam ettiğimiz için mutluyuz. Şu ana kadar ligde sadece 1 set vermek gerçekten büyük başarı. Umut ediyorum böyle devam eder." ifadelerini kullandı.



Simge Aköz, takımdaki birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu, bunun da sahaya yansımasının kendilerini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.









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