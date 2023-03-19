Eczacıbaşı, Galatasaray'ı da yendi. 20'de 20

Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek ligdeki 20. maçında 20. galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, Galatasaray'ı da yendi. 20'de 20
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19 Mart 2023 21:18
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Turuncu-beyazlı takım, ligde 20'de 20 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, İremnur Özsoy, Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Beren Yeşilırmak)

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin)

Setler: 19-25, 23-25, 22-25

Süre: 72 dakika (23, 26, 23)

 
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