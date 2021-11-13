Eczacıbaşı Dynavit, Yeşilyurt'a set vermedi

Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yeşilyurt'u mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eczacıbaşı Dynavit, Yeşilyurt'a set vermedi
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13 Kasım 2021 15:40
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, ligde 7. galibiyetini aldı. Yeşilyurt ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim

Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Derin Ezgi Taşdemir, Veltman (Pınar Atasever, Nilsu Şen, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Elisa Tuana Köse)

Eczacıbaşı Dynavit: Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Thompson, Adams, Heyrman, Elif Şahin (Zeynep Palabıyık, Beyza Arıcı)

Setler: 17-25, 20-25, 18-25

Süre: 78 dakika (23, 29, 26)


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