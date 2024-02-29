Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Scandicci takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yapılan ilk karşılaşma da Eczacıbaşı Dynavit'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde VakıfBank-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Palazzo Wanny
Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)
Scandicci: Da Silva, Antropova, Zhu Ting, Washington, Ognjenovic, Herbots (Parrocchiale, Di Lulio, Ruddins)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Naz Aydemir Akyol (Simge Aköz, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)
Setler: 25-27, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15
Süre: 138 dakika (33, 29, 25, 31, 20)
İstanbul'da yapılan ilk karşılaşma da Eczacıbaşı Dynavit'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde VakıfBank-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Palazzo Wanny
Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya)
Scandicci: Da Silva, Antropova, Zhu Ting, Washington, Ognjenovic, Herbots (Parrocchiale, Di Lulio, Ruddins)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Naz Aydemir Akyol (Simge Aköz, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)
Setler: 25-27, 25-20, 25-18, 22-25, 12-15
Süre: 138 dakika (33, 29, 25, 31, 20)
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