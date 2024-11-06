Eczacıbaşı Dynavit, Tent Obrenovac'a set vermedi!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takım, CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur B Grubu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Marco Van Zenten (Hollanda)
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol (Aybüke Özel, Beyza Arıcı, Nicoletti)
Tent Obrenovac: Rankovic, Mijatovic, Natasa Cikuc, Terrell, Sajic, Stanojevic (Gocanin, Jaramazovic, Krickovic, Popovic, Nadja Cikuc)
Setler: 25-12, 25-11, 25-21
Süre: 63 dakika (20, 20, 23)
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Marco Van Zenten (Hollanda)
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol (Aybüke Özel, Beyza Arıcı, Nicoletti)
Tent Obrenovac: Rankovic, Mijatovic, Natasa Cikuc, Terrell, Sajic, Stanojevic (Gocanin, Jaramazovic, Krickovic, Popovic, Nadja Cikuc)
Setler: 25-12, 25-11, 25-21
Süre: 63 dakika (20, 20, 23)