Eczacıbaşı Dynavit, Sigorta Shop'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit, Sigorta Shop'a set vermedi!
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25 Aralık 2022 23:03
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Yasin İlhan, Umut Maden

Sigorta Shop: Van de Vyver, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Ezgi Akyaldız, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Tuğçe Ceyhan, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Elif Şahin, Saliha Şahin, Jack-Kısal, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Yasemin Güveli, Yaprak Erkek)

Setler: 18-25, 16-25, 22-25

Süre: 75 dakika (26, 24, 25)

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