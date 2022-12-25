Eczacıbaşı Dynavit, Sigorta Shop'a set vermedi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Yasin İlhan, Umut Maden
Sigorta Shop: Van de Vyver, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Ezgi Akyaldız, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Tuğçe Ceyhan, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Elif Şahin, Saliha Şahin, Jack-Kısal, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Yasemin Güveli, Yaprak Erkek)
Setler: 18-25, 16-25, 22-25
Süre: 75 dakika (26, 24, 25)
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Yasin İlhan, Umut Maden
Sigorta Shop: Van de Vyver, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Ezgi Akyaldız, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Tuğçe Ceyhan, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Elif Şahin, Saliha Şahin, Jack-Kısal, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Yasemin Güveli, Yaprak Erkek)
Setler: 18-25, 16-25, 22-25
Süre: 75 dakika (26, 24, 25)
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