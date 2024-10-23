Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Bahçelievler Hasan Doğan Salonu
Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun
Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanyel, Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Inneh (Merve İzbilir, Meryem Boz, Baird, Shemanova, Simay Gazi)
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Naz Akyol, Yaprak Erkek, Nicoletti)
Setler: 10-25, 13-25, 11-25
Süre: 67 dakika (20, 26, 21)
Salon: Bahçelievler Hasan Doğan Salonu
Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun
Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanyel, Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Inneh (Merve İzbilir, Meryem Boz, Baird, Shemanova, Simay Gazi)
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Naz Akyol, Yaprak Erkek, Nicoletti)
Setler: 10-25, 13-25, 11-25
Süre: 67 dakika (20, 26, 21)