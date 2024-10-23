Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden kazandı
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22 Ekim 2024 20:35
Son güncelleme 23 Ekim 2024 00:35
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: Bahçelievler Hasan Doğan Salonu

Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun

Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanyel, Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Inneh (Merve İzbilir, Meryem Boz, Baird, Shemanova, Simay Gazi)

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Naz Akyol, Yaprak Erkek, Nicoletti)

Setler: 10-25, 13-25, 11-25

Süre: 67 dakika (20, 26, 21)

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