Eczacıbaşı Dynavit, serisini sürdürdü

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Taraftarının önünde ligde 16. galibiyetine imza atan turuncu-beyazlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Aybüke Özel, Saliha Şahin, Fabris)
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Simay Kurt, Aslı Tecimer, Defne Polatdemir, Çağla Erdem, Su Zent, Merve Nezir)
Setler: 25-18, 25-22, 25-14
Süre: 70 dakika (23, 25, 22)
Taraftarının önünde ligde 16. galibiyetine imza atan turuncu-beyazlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Aybüke Özel, Saliha Şahin, Fabris)
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Simay Kurt, Aslı Tecimer, Defne Polatdemir, Çağla Erdem, Su Zent, Merve Nezir)
Setler: 25-18, 25-22, 25-14
Süre: 70 dakika (23, 25, 22)
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