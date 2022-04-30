Eczacıbaşı Dynavit seride 1-0 öne geçti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük etabı ilk karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Eczacıbaşı Dynavit, ilk sette Boskovic'in smaç sayılarıyla maçı kontrol altına aldı ve seti 25-18 kazandı.



Başarılı takım oyununa devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic'in smaç servisleriyle etkili olduğu ikinci seti 25-19 kazanarak skoru 2-0 yaptı.



Türk Hava Yolları, üçüncü sete iyi başladı ve Orthmann ile sayı üretti. Son bölümlerde skor üstünlüğünü ele alan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.



İki galibiyete ulaşan tarafın lig üçüncüsü olacağı serinin ikinci maçı, 3 Mayıs Salı günü oynanacak.





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