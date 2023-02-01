Eczacıbaşı Dynavit, Romanya deplasmanında

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda Romanya'nın CSM Targoviste ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı Dynavit, Romanya deplasmanında
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01 Şubat 2023 16:35
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda Romanya'nın CSM Targoviste ekibiyle karşılaşacak.

Targoviste kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

E Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, lider durumda bulunuyor.

Romanya temsilcisi CSM Targoviste ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada yer alıyor.

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