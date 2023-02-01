Eczacıbaşı Dynavit, Romanya deplasmanında

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda Romanya'nın CSM Targoviste ekibiyle karşılaşacak.
Targoviste kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
E Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, lider durumda bulunuyor.
Romanya temsilcisi CSM Targoviste ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada yer alıyor.
Targoviste kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
E Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, lider durumda bulunuyor.
Romanya temsilcisi CSM Targoviste ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada yer alıyor.
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