Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları yeni sezon hedeflerini anlattı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Tijana Boskovic, Simge Aköz ve Irina Voronkova, yeni transferlerin takıma katkısının iyi olacağına inandıklarını belirtti.



Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Türk Hava Yolları ile karşılaşacak turuncu-beyazlı oyuncular, yeni sezonla ilgili hedeflerini AA muhabirine anlattı.



Takım kaptanı Tijana Boskovic, yeniden takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada 9. sezonumu geçireceğim. Bu sezon mücadele edeceğimiz organizasyonlarla ilgili kendimi çok motive olmuş hissediyorum. Biz, çok güçlü bir takımız. Umarım her geçen gün gelişiriz ve çok iyi bir sezon yaşarız." diye konuştu.



Ligdeki rekabetçi ortamla ilgili düşüncelerini aktaran Boskovic, "Bence her zaman çok iyi takımlarla karşılıyoruz. Avrupa'da ve Türkiye'de çok güçlü rakiplerle oynayacağız. Bizim oyunumuz da birlikte oynadıkça gelişecektir. Ben, bu rekabetçi ortamda iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Boskovic, takıma yeni transfer olan oyunculardan memnun olduğunu aktararak, "Yeni transferlerimiz gerçekten de çok güçlü oyuncular. Çok tecrübeliler ve potansiyelliler. Takımımızın bu sezonki kadro kalitesinden dolayı mutluyum. Yeni transfer ettiğimiz oyuncular, gerçekten de çok kaliteli. Onlarla beraber oynayacağım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



Sezon öncesi takımdaki havaya ilişkin de konuşan Boskovic, "Çok fazla antrenman yapma şansı bulamadık ama hissettiğim kadarıyla atmosfer çok iyi. Takım arkadaşlarımdan çok güzel enerji hissettim. Umarım bu durum sezon boyunca aynı kalır." şeklinde görüş belirtti.



Simge: "Güzel bir sezonun bizi beklediğinden eminim"



Boskovic ile takım kaptanlığını üstlenen Simge Aköz ise milli takımla mükemmel bir yaz geçirdiğini dile getirerek, "Çok uzun zamandır finallerde kaybedip, sonuca ulaşamadığımız anlar yaşamıştık. Bu sene milli takıma katılan arkadaşlarımızla birlikte daha güçlü hale geldik. Bizim altyapısına çok emek verdiğimiz bu voleybol, güzel başarılarla taçlandırıldı. Bu durum bizim için çok tatmin edici. Bu başarı için ailemizi ve sosyal hayatımızı geride bıraktık. Bu yüzden bu başarılara ulaşmak mutluluk verici. Kazanmak da çok güzel bir duygu." şeklinde konuştu.



Milli oyuncu, ligdeki rekabetin kaliteyi arttıracağını vurgulayarak, "Türkiye Ligi'ni 1-2 takımın domine ettiği bir sistem artık yok. Çoğu takımın rekabet edebildiği bir lig haline geldik. Bu rekabet elbette ligimizi dünyanın en iyi liglerinden biri yaptı. Bundan dolayı mutluyuz. Çoğu elit sporcu, burada oynamak istiyor. Biz de Türk sporcular olarak bu ligde rekabet etmekten ve değer görmekten dolayı çok mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.



Yeni transfer olan oyuncuların kadro kalitesini arttırdığını söyleyen Simge, "Bu sene gerçekten rotasyon anlamında çok fazla seçeneğe sahibiz. Kenardan girecek her oyuncunun bu takıma çok fazla katkı yapacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda takımda güven ortamı da oluşacaktır. Takım uyumunu yakaladıktan sonra çok güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızla yıllar boyunca karşılıklı oynadık. Güzel bir sezonun bizi beklediğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.



Voronkova: "Geçen sezon istediğimiz gibi bitmese de çok iyi mücadele ettik"



Eczacıbaşı Dynavit'in smaçörlerinden Irina Voronkova, yeni sezona başlayacakları için heyecanlı olduğunu belirterek, "Umarım bu sezon iyi geçer. Geçen sezon istediğimiz gibi bitmese de çok iyi mücadele ettik. Bu sezon elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kendimizi göstereceğiz." diye konuştu.



Voronkova, yeni transferlerle takımın atmosferinin daha iyi olacağını dile getirerek, "Buraya gelen insanların neler yapabilecekleri belli. Fiziksel ve mental anlamda çok iyi oyuncular geldi. Buradaki oyuncular, milli takımda da görev alıyor. Bence makine gibi çok hızlı bir şekilde istediğimiz oyunumuzu ortaya koyabileceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Takımda oluşacak forma rekabeti ile ilgili konuşmanın erken olduğunu vurgulayan Voronkova, "Sezon daha yeni başladı. Her şeye pozitif bakıyoruz. Sezonun geri kalanını sakin bir şekilde bekleyeceğiz ve sıkı çalışacağız." ifadelerini kullandı.