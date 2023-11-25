Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer deplasmanında galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer deplasmanında galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2023 16:48
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas, Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Merve Nur Öztürk)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı, Boskovic (Şebnem Simge Aköz, Defne Başyolcu)

Setler: 9-25, 21-25, 18-25

Süre: 75 dakika (18, 29, 28)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery