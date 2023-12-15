Eczacıbaşı Dynavit, lider olarak yarı finalde!

Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Tianjin'i 3-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamlayıp yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit, lider olarak yarı finalde!
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15 Aralık 2023 15:50
Son güncelleme 15 Aralık 2023 16:14
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 21-25, 23-25 ve 19-25'lik setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Tianjin formasını giyen milli voleybolcu Melissa Vargas sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giymedi. Öte yandan Türk voleybol hakemi Nurper Özbar, bu müsabakada görev yaptı.

Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımıyla karşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit, yarı final karşılaşmasını ise yarın TSİ 09.00 veya 14.30'da oynayacak.

Tianjin Bohai Bank - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasının ardından grupta oluşan puan durumu şöyle:

1 - Eczacıbaşı Dynavit – 6 puan

2 - Tianjin Bohai Bank – 3 puan

3 - Gerdau Minas – 0 puan

SALON: Dragon Sports Center

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Nurper Özbar (Türkiye)

TIANJIN BOHAI BANK: Yingying Li, Yuanyuan Wang, Yang, Y.Wang, X.Yuan, Di Yao (Meng, Liu, Boya Chen)

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Hande, Jack, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic (Simge, Gray, Elif, Beyza)

SETLER: 21-25, 23-25, 19-25

SÜRE: 75 dakika

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