Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru deplasmanında galip!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaştı.
Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı.
Salon: Aksaray
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla
Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, Ezgi Akyaldız, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, İvana Vanjak, Simay Gazi, Hande Korkut)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Hande Baladın, Ognjenovic, Selin Arifoğlu, Beyza Arıcı, McKenzie (Simge Aköz, Saliha Şahin, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci)
Setler: 25-27, 21-25, 24-26
Süre: 91 dakika (31, 27, 33)
Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı.
Salon: Aksaray
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla
Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, Ezgi Akyaldız, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, İvana Vanjak, Simay Gazi, Hande Korkut)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Hande Baladın, Ognjenovic, Selin Arifoğlu, Beyza Arıcı, McKenzie (Simge Aköz, Saliha Şahin, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci)
Setler: 25-27, 21-25, 24-26
Süre: 91 dakika (31, 27, 33)