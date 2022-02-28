Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru deplasmanında galip!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru deplasmanında galip!
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28 Şubat 2022 01:26
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaştı.

Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı.

Salon: Aksaray

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla

Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, Ezgi Akyaldız, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, İvana Vanjak, Simay Gazi, Hande Korkut)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Hande Baladın, Ognjenovic, Selin Arifoğlu, Beyza Arıcı, McKenzie (Simge Aköz, Saliha Şahin, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci)

Setler: 25-27, 21-25, 24-26

Süre: 91 dakika (31, 27, 33)

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